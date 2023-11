Aurores boréales observées en France : les plus belles images

Vous ne rêvez pas, c'est bien le ciel de la campagne au nord de Dijon (Côte-d'Or) dimanche soir sur ces images. Des aurores boréales visibles à l’œil nu dans plusieurs régions françaises. Celles-ci ont été captées entre 18 et 20 heures par un chasseur d'aurores, un spécialiste du phénomène. Des aurores roses au-dessus du cap Blanc-Nez (Pas-de-Calais), puis une nuée verte au même endroit. Des faisceaux en forme de flambeau rouge à l'autre bout du pays à Fréjus (Var). Toutes sont dues à un vent solaire qui contourne la Terre. Des particules éjectées par le soleil entrent en collision avec notre atmosphère et créent des rayonnements lumineux. "En région polaire, les aurores boréales sont dans les vert orangé. Quand elles sont en moyenne latitude, elles sont plus vers les violet-rose", explique la professeure Nathalie Huret. Pour les voir, il faut s'éloigner de la pollution lumineuse des villes et regarder vers le nord, car elles viennent du pôle. Bonne nouvelle, elles pourraient être de plus en plus fréquentes dans le pays jusqu'en 2025. TF1 | Reportage J. de Francqueville, V. Belgrand-Barbier