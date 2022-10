Le spectacle des baleines à La Réunion

C’est à chaque fois le même émerveillement lorsqu’elles nous offrent leur spectacle époustouflant. Sur l’île de La Réunion, ce sont les tout derniers jours pour tenter d’apercevoir les baleines à bosse, reconnaissables à leurs nageoires caudales en forme de V. La saison a été exceptionnelle, avec près de 300 spécimens observés. Évidemment, c’est une excellente nouvelle pour le tourisme, mais aussi pour les scientifiques qui étudient leurs comportements. "Cette année, c'est vrai qu'on a une attractivité grâce aux mammifères marins, cétacés, baleines ou dauphins, qui est très importante", confirme Grégory Theate, directeur et armateur sur "Les grands bleus". Chaque année, entre juin et octobre, les cétacés viennent donner naissance aux baleineaux dans les eaux chaudes réunionnaises. Lorsqu’elles sont nombreuses comme cette année, les biologistes multiplient les expériences pour analyser leur mode de communication. Aujourd’hui, presque toutes ces baleines se dirigent vers l’Antarctique pour aller se nourrir. Elles reviendront l’été prochain, on espère encore plus nombreuses, au large de La Réunion. TF1 | A. Bourdarias, T. Gippet