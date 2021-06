Le spectacle des bougainvilliers en fleur sur la Côte d'Azur

Qu'ils encadrent un paysage de carte postale, ornent une maison ou courent le long des murs, les bougainvilliers sont indissociables de la Côte d'Azur. "C'est magnifique ! C'est vraiment le symbole du Sud" ; "C'est la plante emblématique de la Côte d'Azur", ont lancé certains. Pourtant, les bougainvilliers ne sont pas des plantes méditerranéennes. Ces arbustes n'ont fait leur apparition dans l'Hexagone qu'à la fin du XVIIIe siècle, rapportés du Brésil par l'explorateur Louis-Antoine de Bougainville. Ils restent aujourd'hui synonymes de dépaysement et d'invitation au voyage, que ce soit pour un touriste de Nîmes ou un Allemand venu de Stuttgart. Beaucoup pensent que c'étaient les fleurs des bougainvilliers qui leur donnaient ces couleurs éclatantes. Ce sont pourtant les bractées, des sortes de feuilles qui entourent les fleurs. Leur nuance de rouge, de rose vif ou de violet égaye les murs et les rues. Ils s'épanouissent tout l'été et on peut les admirer jusqu'à la fin octobre sur la Côte d'Azur.