Le spectacle des cerisiers en fleurs à Washington

Les cerisiers ont éclos un peu plus tôt que d'habitude : dix jours, grâce à un début d'année très ensoleillé. Et en plein cœur de Washington, locaux et touristes se précipitent pour les photographier ou pour se photographier eux-mêmes au milieu des cerisiers en fleurs. Devant les célèbres monuments de la ville, tout le monde prend la pause. L'an dernier et il y a deux ans, avec la pandémie, peu de monde s'est rassemblé ici. Cette année, difficile de se frayer un chemin sur ces sentiers bondés. La ville attend plus d'un million de visiteurs les semaines à venir. Autour d'un bassin, les arbres donnent des boutons et des fleurs de couleur blanche, mais certains voient la vie en rose. Une petite touche par-ci et une autre par là, Justin Pyles peint dix tableaux à la fois. Il faut faire vite, car le spectacle est éphémère. Cette célébration des cerisiers en fleurs est une tradition bien ancrée à Washington. Les premiers arbres ont été plantés il y a 110 ans. Ils sont venus de loin et ont traversé un océan. TF1 | Reportage A. Ponsard, J. Asher