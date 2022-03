Le spectacle des cerisiers japonais en fleurs au jardin de Maulévrier

Leur couleur rose éclate dans le paysage. On se croirait transporter en Asie. La floraison des cerisiers japonais à Maulévrier est toujours un événement. Un rendez-vous très attendu par les photographes amateurs : "la couleur, les formes, la légèreté, c'est joli comme tout". Pauline et Livia, venues de Bretagne, sont également sous le charme. Tous les ans, le parc propose cet hanami, un terme japonais qui signifie regarder les fleurs. Une contemplation et une invitation au voyage vers l'Asie. Créés à partir de 1900, les quinze hectares de verdure s'inspirent des jardins japonais du XVIIe siècle. Chaque fleur et chaque arbre symbolisent une étape de la vie. En cette saison, les pique-niques sont exceptionnellement autorisés. Alors certains visiteurs en profitent pour déjeuner à l'abri des cerisiers en fleurs. La floraison des cerisiers du Japon va se poursuivre jusqu'au début du mois d'avril. Passé cette date, le parc et la nature vous réservent bien d'autres belles découvertes. TF1 | Reportage N. Hesse, N. Ressmann