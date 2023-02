Le spectacle des gommiers et des voiles

Ils sont tout jeunes et naviguent sur l'un des plus vieux bateaux des Caraïbes : le gommier. Ce dernier était autrefois taillé dans l'arbre qui lui a donné son nom. Sur les eaux de la commune du Lamentin, Alexane, dix ans, tient la barre. Ses coéquipiers, avec leurs petits bras, doivent maintenir l'équilibre du voilier pirogue. Chaque week-end, les équipages de gommier ont aussi droit à un cours sur les origines de cette embarcation, héritée des Indiens Kalinagos. Le gommier est aussi devenu un outil de liberté. Les esclaves l'utilisaient pour rejoindre d'autres îles des Caraïbes où l'esclavage était aboli. Bien après, les Martiniquais s'en sont servi durant la résistance. "C'est de l'art pour le construire, c'est de l'art pour naviguer parce que c'est très instable. Il faut beaucoup de cohésion, beaucoup de discipline et en même temps anticiper. Il faut tomber amoureux de cette embarcation pour pouvoir naviguer efficacement", nous apprend Annie-Claude Mauriol, professeure d'histoire-géographie. TF1 | Reportage D. Bordier, P. Marcellin, L. Renault