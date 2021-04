Le spectacle des grandes marées en Normandie

Pas un nuage à l'horizon, une météo calme en apparence car le vent souffle à 60 km/h. La plupart des bateaux n'ont pas quitté le port. Sur les quais, nombreux sont ceux qui profitent de la beauté des grandes marées. "C'est un spectacle, c'est bien de pouvoir prendre de jolies photos", se réjouit une passante. Un autre spectateur lance : "pour profiter des grandes marées, il faut se couvrir et c'est vrai que se promener sur la plage, c'est agréable". Il faisait huit degrés ce lundi matin. Observer les grandes marées se mérite. Un peu plus loin sur la côte, Marie-Claude n'a pas le choix. Pendant sa tournée, elle reste prudente. "Quand il y a les grandes marrées, ça déborde. Je rentrais là, et la vague est venue jusqu'à la porte, et j'avais les pieds trempés", s'écrie-t-elle. La mer est agitée et les vagues submergent même certaines routes du littoral. A l'abri, les habitués sont aux premières loges pour regarder le spectacle et cela fait du bien au moral. Il faut rester prudent, car la mer peut surprendre même les connaisseurs. Sur leur terrasse, Isabelle et Luc n'ont pas pris de risques.