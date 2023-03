Le spectacle des grues cendrées

Elles commencent leur journée par un bain de soleil. Aux premières lueurs du jour, les grues cendrées quittent l'étang de Lachaussée. Un spectacle que ces passionnées ne veulent pas manquer. "C'est féerique. On les a vu passer, c'était fantastique", témoigne l'un d'entre eux. Entre 6 000 et 8 000 grues quittent les terres de Meuse ce jeudi matin. Pendant la migration, par leurs cris, elles se donnent la direction à suivre. "Le bruit est toujours impressionnant. Ça m'étonne toujours", confie un autre passionné. Direction la Scandinavie. Le plus gros oiseau migrateur d'Europe s'y reproduira. La pause ici ne dure que quelques heures, mais elle est indispensable. Les grues cendrées trouvent l'abri sur l'étang et la nourriture dans les champs environnants. Une fois rassasiées de graines et de vers de terre, elles déploieront à nouveau leurs deux mètres quarante d'envergure, puis achèveront leur périple de plusieurs milliers de kilomètres. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly