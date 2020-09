Le spectacle des montgolfières dans le ciel de Metz

Les Montgolfiades de Metz (Moselle) auront lieu cette semaine. Le spectacle existe depuis 30 ans et continue d'émerveiller le public. Ce ballet aérien est aussi beau vu du ciel que vu du sol. Près de 200 soignants vont pouvoir bénéficier de vols gratuits pour les remercier de leur implication dans la dernière crise sanitaire. Pour les 25 pilotes qui participent à cet événement, c'est la première fois qu'ils se retrouvent depuis le déconfinement.