Le spectacle des sculptures sur foin en Savoie

Imaginez un monde fait de paille et de foin où même la tour Eiffel trouve sa place. Dans cette galerie à ciel ouvert, douze structures toujours plus surprenantes et audacieuses ont été érigées. Rencontre avec ce vieil indien venu conquérir la montagne ou encore ce papillon de six mètres de haut aux ailes percées. "C'est magnifique, elles sont impressionnantes" ; "c'est vraiment la représentation de l'été et de la montagne. Je trouve ça formidable", lancent les visiteurs. A Valloire, ce concours de sculptures est unique dans l'Hexagone depuis dix ans. Ces artistes venus de plusieurs pays européens offrent à notre regard toute leur originalité. "C'est une matière molle et volatile, donc il faut la maîtriser mais jouer avec aussi", confie Laetitia de Bazelaire. "Il faut être très très bon bricoleur, un peu charpentier, un peu ferronnier et arriver à voir la pièce dans l'espace en 3D", explique Christian Burger. Ces œuvres monumentales et éphémères resteront visibles tout l'été au pied du grand Galibier.