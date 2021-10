Le spectacle du brame du cerf au parc animalier de Sainte-Croix en Moselle

Par ce long râle, ce cerf exprime sa frustration lors d'une période cruciale. "Leur puissance vocale est majestueuse. Ce sont des animaux extraordinaires", "C'est vraiment le côté animal qui s'exprime et c'est vraiment un duel qui se fait entre chaque cerf", racontent quelques spectateurs. Le mâle dominant endure cette guerre de position épuisante et doit repousser sans cesse ses adversaires loin de son arène. Les jeunes cerfs apprennent à s'affronter et les autres évacuent leur frustration comme ils peuvent. Pendant le brame, leur désir est multiplié par 1 000. Les visiteurs du parc de Sainte-Croix sont presque dans leur intimité. La période du brame dure un mois, mais les femelles ne sont fécondes que quelques heures. Les cris auront encore duré, les plus gros cerfs portent jusqu'à 10 kg de bois, une couronne qu'ils perdront juste après la saison des amours.