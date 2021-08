Le spectacle Skedanoz à Carnac fait scintiller les menhirs

Ils se réveillent après plusieurs milliers d'années. Les mégalithes de Carnac prennent vie grâce à une fusion de lumière, de couleurs et de musique. C'est un travail de longue haleine pour les techniciens, car il a fallu trois jours pour installer la centaine d'éclairages. La nuit tombe et les spectateurs s'installent confortablement. La magie peut opérer. Cette fête des nuits scintillantes, appelée en breton Skedanoz, se renouvelle pour la sixième édition. Tous les étés, le récit du spectacle change. Puis 35 minutes plus tard, les spectateurs ont redécouvert les alignements. "C'est quelque chose de très artificiel, mais très beau" ; "Ça nous faisait voyager, c'est vraiment une parenthèse dans le quotidien", lancent certains. C'est aussi une manière plus ludique d'aborder les légendes des mégalithes. "Ça mettait vraiment le site en vie de voir ses pierres s'illuminer", affirme une spectatrice. Les prochaines représentations auront lieu ce jeudi soir et la semaine prochaine pour un nouveau voyage dans le temps.