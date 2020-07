Le speculoos, un morceau du patrimoine belge

Un petit café accompagné de speculoos : le rituel est immuable en Belgique. Ces petits biscuits bruns, croquants et épicés, sont une douceur à laquelle on ne résiste pas à chaque fin de repas dans le pays. A Bruxelles, une enseigne en a fait sa spécialité depuis des générations. Quelle est la recette de ce biscuit d'exception ? Qu'en est-il de son histoire et de son origine ?