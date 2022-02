Le stationnement gratuit dynamise le centre-ville de Nevers

Surtout, ne cherchez pas devant l'hôtel de ville, dans les rues adjacentes et sur les avenues de Nevers. Il n'y a ni horodateur ni parcmètre. Sur les 2 300 places que comptent la ville, toutes sont gratuites. Certaines le sont en permanence, d'autres pour une durée limitée. Pour stationner, plus besoin donc de sortir le portefeuille. "C'est agréable. On n'a pas besoin de chercher des monnaies", "c'est plus avantageux", confient des automobilistes. En 2018, la municipalité prend une mesure radicale : éliminer toutes les places payantes du centre-ville. L'objectif est de faciliter l'accès aux rues commerçantes. Le manque à gagner s'élève à 700 000 euros par an, mais le maire assume. "Donner le stationnement gratuit, c'est rendre du pouvoir d'achat aux gens", explique Denis Thuriot. Depuis, les commerçants de cette ville de 34 000 habitants l'attestent, le stationnement gratuit pour deux heures en centre-ville a fait revenir les clients. Revers de la médaille, les riverains ont maintenant du mal à trouver une place. Pour financer la mesure, la municipalité a dû couper dans ses dépenses. TF1 | Reportage J. Lacroix-Nahmias, A. Janon