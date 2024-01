Le succès de la campagne... pas loin des villes

Timo est l’heureux propriétaire de 840 mètres carrés de terrain et une maison de six pièces. Il vient tout juste d’emménager dans le pavillon avec sa femme et ses deux enfants. La famille a quitté la ville pour la campagne. "C’est une ville qui cochait toutes les cases pour nous, pour notre vie familiale," explique-t-il. La ville de Gragnague (Haute-Garonne), au Nord-Est de Toulouse, est une toute petite bourgade devenue en une vingtaine d'années une ville dynamique. En six ans, la population est passée de 1 700 à 2 300 habitants. Une explosion démographique à laquelle la commune a dû s'adapter. L'école devrait bientôt s'agrandir. Un nouveau lycée a ouvert l'an dernier. De nouveaux lotissements sortent des terres les uns après les autres. Le seul inconvénient pour les candidats à l'achat est le prix. "Moi, j’ai construit ici en 1985. Un terrain, ça coûtait 15 000 euros. Aujourd’hui, ça en coûte 150", affirme un riverain. Un attrait de la nature qui reste à relativiser. Les Français restent plus nombreux à choisir de s’installer en zone urbaine. TF1 | Reportage E. Assalit, M. Larradet