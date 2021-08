Le succès de la pétanque au Bénin

A 6 000 km de Marseille, à Cotonou, au Bénin, ces boulistes ont les mêmes discussions que sur La Canebière. La pétanque à Cotonou est un sport national. Elle se joue en pleine rue, au milieu de la circulation, toutes générations confondues. "J'ai commencé depuis l'âge de 16 ans et actuellement j'ai 54 ans" ; "Je commence à m'échauffer à partir de huit heures. Si on joue ici, on peut jouer partout", racontent ces joueurs de pétanque. L'esprit de compétition est bien là. "Bientôt le Bénin va dépasser Marseille en pétanque", affirme fièrement Colomb Zingnongbe, un joueur. La pétanque au Bénin, c'est plus qu'un sport, c'est une religion. Une discipline importée par les Marseillais à l'époque coloniale. Au début, seuls les fonctionnaires béninois y jouaient. Puis le jeu s'est démocratisé. Le pays compte aujourd'hui plus de 5 000 licenciés, et même des champions, comme Marcel Bio. A 30 ans, il est l'un des meilleurs tireurs au monde. Le Bénin accueillera les championnats du monde de pétanque en 2022. L'heure est aux préparatifs.