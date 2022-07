Le succès des boîtes à pain

Il n'est plus question de mettre le pain à la poubelle. Dans un quartier mulhousien, des conteneurs baptisés "boîte à pain" permettent aux habitants de recycler leurs croûtons. Il eût une époque pas si lointaine, où, jeter son pain était inconcevable. Aujourd'hui, on récupère et la formule répond à un vrai besoin. On compte quatre boîtes installées dans le secteur. Elles sont vidées au moins une fois par semaine. Avant, tout cela se retrouvait très souvent dans la nature, transformant le quartier en nourrissoir pour animaux. Une fois collecté, le pain part à la campagne, livré gratuitement à un agriculteur. Le pain rassi va entrer dans le circuit de l'alimentation de ces animaux. A dose homéopathique bien sûr, rien ne remplace la pâture, mais ce nouvel aliment peut avoir des avantages. Il est trop tôt pour quantifier un éventuel gain de productivité. Toutefois, cette bonne idée est déjà victime de son succès. Il va falloir déjà trouver d'autres agriculteurs. Il y a du potentiel. Le pain est l'un des produits alimentaires les plus gaspillés. TF1 | Reportage J. Rieg-Brown, E. Schings