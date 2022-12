Le succès des bulles de Loire

Crémant de Loire, Saumur, Montlouis... Ces vins pétillants connaissent un succès grandissant. C'est le cas notamment du Vouvray, un incontournable en Touraine. Christophe Vigneau-Chevreau, producteur de Vouvray, nous emmène dans ses 4 000 m² de caves creusées dans la roche calcaire. Comme pour le champagne, le Vouvray effervescent est produit grâce à une deuxième fermentation. Un apport en sucre et en levure est alors apporté au moment de la mise en bouteilles. Le vin va ainsi refermenter. Le sucre se transforme alors en alcool et en gaz carbonique. Les bouteilles sont ensuite stockées couchées pendant au moins un an. La bulle va ainsi s'affiner tout doucement avec l'âge. Si on goûtait la bouteille tout de suite après la fermentation, elle serait très gazeuse et très piquante. La période de douze mois de stockage est considérée comme le début de la qualité. À l'approche des fêtes, certains découvrent ce vin pétillant pour la première fois et d'autres y reviennent immanquablement chaque année. Le point fort de ces vins pétillants est le rapport qualité-prix. Il faut compter 8 à 20 euros pour une bouteille. Si vous optez pour ce type de vin pour le réveillon, un brut permettra d'apporter de la fraîcheur et de contrebalancer les saveurs salées comme sucrées. TF1 | Reportage E. Vinzent, P. Schély