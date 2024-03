Le succés des kebabs... à la campagne aussi !

Verny (Moselle), en pleine campagne lorraine, compte moins de 2 000 habitants. Mais en plein centre du village se trouve un restaurant : le Verny Kebab. À la carte, tous les plats traditionnels avec des viandes qui affichent leur traçabilité. Des préparations maison qui ont trouvé une clientèle régulière, plutôt familiale le soir et professionnelle à midi. Des kebabs hors des villes, il suffit de faire une recherche sur Internet pour voir qu'ils sont de plus en plus nombreux. À l'inverse, dans les centres-villes, comme à Metz, le nombre de kebabs a fortement diminué. Et ceux qui restent se sont transformés avec beaucoup plus de places assises, et également une carte adaptée à une clientèle plus large. Tout en restant parmi les moins chers, malgré l’inflation. "On est devenu le petit frère du restaurant", explique Zafer Kocabey, gérant du Palais du Kebab à Metz. Mais comme ils travaillent en famille, les kebabs ont moins de problèmes de personnel, avec souvent des horaires bien plus larges que les autres restaurants. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse