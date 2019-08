Le succès des objets adaptés pour les gauchers

Le 13 août est la journée internationale des gauchers. Près de neuf millions de Français partagent ce point commun avec plusieurs noms célèbres. Cependant, dans un monde fait pour les droitiers, leur quotidien n'est pas toujours simple. Pour y remédier, les fabricants d'ustensiles se sont, eux aussi, adaptés. Du plus indispensable au plus gadget, ils ont créé différents objets destinés aux gauchers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.