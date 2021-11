Le succès des robots de cuisine

Dans ce magasin d'électroménagers, les robots-cuiseurs ont été placés dans un endroit stratégique, car les ventes décollent malgré des prix élevés. Les premiers robots coûtent entre 250 et 600 euros. Ils vous guident dans l'assemblage des ingrédients et lancent la cuisson. Mais pour des modèles plus élaborés, il faut compter jusqu'à 1 500 euros. Cette fois, les robots râpent, tranchent, pétrissent, il n'y a presque plus rien à faire. Dans cette jungle des prix avec des modèles encore plus nombreux, il est difficile pour les clients de faire leur choix. Leur stratégie est souvent la même : commencer par un modèle basique puis monter en gamme au fil des années. Mais pour le chroniqueur culinaire Laurent Mariotte, les robots-cuiseurs doivent rester des outils. Ils ne remplaceront jamais la patte du cuisinier. "Il faut le prendre comme un commis", précise-t-il. En résumé, les robots sont là pour vous simplifier la tâche, mais le cuisinier sera toujours vous, pour le plus grand plaisir de vos invités.