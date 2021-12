Le succès des "Territoires Zéro Chômeur"

Julien et Yoann sont embauchés comme menuisiers par une entreprise spécialisée dans la création d'emplois. Un CDI de 35 heures, une vraie chance pour eux après de longues années de chômage. Dominique, lui, travaillait dans le bâtiment, mais ne peut plus à cause d'un souci de santé. Aujourd'hui, à 62 ans, il est heureux de sa reconversion comme maraîcher. Au total, depuis cinq ans, ce sont 86 emplois qui ont été créés à Colombelles (Calvados), commune de près de 6 000 habitants. Cela a été financé grâce au projet "Zéro chômage". "Le fonctionnement de l'association, c'est 75% d'aide publique et 25% d'autofinancement avec les activités proposées par l'organisation", explique Rémi Chalivoy. Les habitants de la commune se réjouissent de cette dynamique. S'il n'est pas encore à 0%, le taux de chômage est passé de 22% à 14%. Une bonne nouvelle pour l'économie locale. Grâce à un nouveau projet qui comprend notamment l'ouverture d'un restaurant, 70 personnes supplémentaires devraient trouver un travail . TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Vieira