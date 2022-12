Le succès des trains plus lents et moins chers

Départ 6h30 ce mardi matin en gare de Nantes. Pour prendre le seul Ouigo classique de la matinée en direction de Paris, il faut se lever tôt. Pour Valentin et Alexandre, étudiants, ce n'est pas un problème, car "c'est moins cher". "Comme on est étudiants, forcément c'est plus avantageux pour nous", a expliqué l'un d'eux. Pour un Nantes-Paris à seize euros, le tarif est imbattable. En revanche, il ne faut pas être pressé. Le trajet dure 3h44. En TGV, c'est presque deux fois plus rapide, mais six fois plus cher à savoir 88 euros. "Je ne suis pas pressé. Je vais voir une personne à Paris. J'avais le temps", a affirmé un passager. En voiture, vous n'irez pas plus vite, vous payerez aussi cher que le TGV et vous polluerez beaucoup plus. Niveau confort, retour dans les années 80 quand ces trains Corail ont été conçus : "Ça ne vaut pas le TGV, ça c'est sûr. Il n'y a pas de prises, il n'y a pas Internet" ; "Il y a beaucoup plus de bruit". Mais le train est confortable au point de pouvoir s'endormir sans trop de difficultés. Depuis la mise en circulation de ces trains au printemps, près d'un million de passagers les ont empruntés, dont un tiers de jeunes voyageurs. Un succès basé sur une promesse de prix très attractif. Pour le moment, il n'existe que deux lignes : Paris-Nantes et Paris-Lyon. Mais avec un tel succès, la SNCF pourrait élargir son offre à d'autres destinations, comme Marseille, Bordeaux, et même Bruxelles. TF1 | Reportage P. Corrieu, N. Hesse, F. Petit