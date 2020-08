Le succès du bleu AOP de Sassenage en Isère

À Lans-en-Vercors (Isère), il est impossible de quitter la région sans le bleu AOP de Sassenage. Le secret de ses saveurs : un troupeau qui passe six mois de l'année dehors, au milieu des Montbéliardes et des Abondances. Il s'agit de la Villarde, une vache à la couleur froment. Selon les producteurs, c'est elle qui donne son caractère local au bleu. En produisant moins de lait que les autres, cette race a pourtant failli disparaître. Comment produit-on ce produit incontournable ?