Le succès fou de l'ail noir

À Billom (Puy-de-Dôme), l'ail noir commence à avoir de plus en plus de succès grâce, notamment, à Laurent Girard, le premier à en produire dans l'Hexagone. Pour satisfaire la curiosité des clients, il joue la carte de la surprise gustative. Connu pour ses vertus médicinales depuis des centaines d'années en Asie, cet ingrédient a un goût d'ailleurs. Il peut aussi se conserver des années, sans doute pour compenser son prix trois fois plus cher que l'ail traditionnel.