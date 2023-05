Le succès inattendu de la dernière semaine d’août

Dans le camping L'Océan Breton, plus de la moitié des emplacements sont déjà réservés. C'est du jamais-vu pour Kayleigh Furic, la directrice. "Jusqu'à présent, ce n'était pas une semaine très fréquentée. Et donc, on a mis en place des tarifs attractifs pour interpeller une nouvelle clientèle", confie-t-elle. En effet, entre la première et la dernière semaine d'août, le prix est divisé par trois. Les réservations dans les campings sont en augmentation partout dans le pays. Une aubaine pour les professionnels du tourisme. Le centre nautique de Sainte-Marine (Finistère) est habituellement fermé fin août. Mais cette année, il est ouvert grâce à une rentrée scolaire qui démarre un lundi. "Cette année, on va avoir la chance d'avoir une semaine en plus, puisque la dernière semaine des vacances ne sera pas coupée. Ça permet plus de chiffres d'affaires, et surtout des contrats plus longs pour nos saisonniers", explique Nicolas Roux, le directeur du centre. Le calendrier scolaire est donc parfait cette année pour les professionnels, comme pour les touristes. Reste à espérer que la météo soit au rendez-vous comme l'année dernière. TF1 | Reportage M. Pirckher, T. Lagoutte