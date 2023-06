Le Sud aux couleurs des bougainvilliers

Dans les petites rues du Vieil Antibes, il faut ouvrir grand les yeux et se laisser guider par les couleurs pour profiter du spectacle qui se joue en ce moment, la floraison des bougainvilliers et des jasmins. C'est la plus belle des saisons pour les habitants. "Ça nous ravive le cœur et on se dit que l'été est enfin là" ; "Ça fait du bien à tout le monde, ils parfument l'ambiance, ils nous donnent des couleurs et plein d'odeurs (...) C'est très agréable", se réjouissent ces passants. Certains bougainvilliers sont accrochés à ces murs depuis très longtemps. Taillés chaque année, ils repoussent de plus belle en été. Ces touristes allemands sont sous le charme de ces plantes grimpantes qui colorent les façades. "Elles nous plongent dans l'ambiance d'Antibes et de la Côte d'Azur, j'aime vraiment beaucoup", confie l'un d'eux. Rapportés du Brésil au XVIIIe siècle par le navigateur français Bougainville, ces arbustes aiment le soleil et la chaleur. Le Sud leur va à merveille. TF1 | Reportage V. Capus, D. Laborde