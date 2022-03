Le sud des Cévennes sous un mètre de neige

Près d'un mètre de neige a recouvert ce petit village des Cévennes. C'est une quantité exceptionnelle à quelques jours du printemps. "Ce n'est pas trop habituel une si grosse quantité au mois de mars", lance un habitant. La neige a endommagé les câbles électriques. Chez Christian et dans une dizaine d'habitations, il n'y a plus d'électricité depuis près de 24 heures. Le village de l'Espérou est à l'arrêt. Les enfants n'ont pas pu se rendre à l'école ce lundi matin. La neige est humide et lourde, alors tout le monde est mobilisé. Il faut dégager les routes. Autant de neige au mois de mars, ce n'était pas arrivé ici depuis plusieurs années. Les pompiers et les employés communaux aident les habitants à déneiger les toits pour éviter les dégâts. "Autant de neige en un jour et demi, on n'a pas eu le temps de se préparer de partout", lance un habitant. L'épisode neigeux est désormais terminé. C'est la première fois en hiver qu'une telle quantité de neige recouvre le village de l'Espérou. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia