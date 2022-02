Le Sud-Est de la France touché par une sécheresse exceptionnelle

De la Corse aux Alpes-Maritimes, la sécheresse des sols inquiète et produit ses premiers effets, comme ici, au nord d'Ajaccio. Dans son exploitation ovine, Mireille Mameli vient déjà de consommer 80% de ses ressources en fourrage pour nourrir ses bêtes. Même constat sur la Côte d'Azur. Les rivières sont aujourd’hui au plus bas. L'humidité des sols enregistre un déficit de 20 à 40% par rapport à ces dix dernières années. En ce mois de février, chaque matin, Antoine René arrose son jardin et c'est tout. "D'habitude, il pleut tous les mois de novembre, et même la moitié du mois de décembre. Cette année, c'est exceptionnel, du très beau temps. Ce n'est pas bien pour les paysans", se plaint-il. Les agriculteurs sont inquiets. Dans le secteur du maraîchage, tous les regards se portent sur les nappes phréatiques. Elles aussi sont au plus bas depuis 1959. La pluie annoncée pour la semaine prochaine ne changera rien. En février, de nouvelles températures records sont attendues sur l'ensemble des régions méditerranéennes. TF1 | Reportage P. Roubaud, C. Guérard, P. Pelletier