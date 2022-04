Le Sud-Est en alerte sécheresse : agriculteurs et pompiers très inquiets

Thomas Chaullier n’a jamais vu ça au mois d’avril. Cet éleveur de chèvres du Rove est inquiet de voir la végétation aussi sèche dans les collines de Méreuil. Les sols sont de plus en plus secs en Provence. De semaine en semaine, Thomas voit se réduire les ressources fourragères pour son troupeau qui s’alimente uniquement dans la forêt alentour. Et surtout, il observe déjà des conséquences pour sa production de fromage. Il n’a pas beaucoup plu cet hiver dans les Bouches-du-Rhône. Plusieurs arrêtés de sécheresse viennent d’être pris. Les cours d’eau sont de plus en plus bas. Et la dernière pluie de mars n’a pas suffi à recharger les sols. À Jouques, certains oléiculteurs craignent le pire si l’eau continue de manquer. Les agriculteurs guettent le ciel. La pluie annoncée dans les prochains jours est une bonne nouvelle, mais elle ne suffira pas. Les fortes chaleurs vont vite arriver et avec une garrigue aussi sèche, les pompiers s’interrogent pour cet été. Il est demandé aux habitants de limiter l’arrosage du jardin durant la journée, ainsi que le remplissage des piscines. TF1 | Reportage P. Lefrançois, H.P. Amar