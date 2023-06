Le Sud retrouve le soleil

Le soleil et les Marseillais, une passion qui ne pourra jamais s'épuiser. Une lumière d'été sur cette terrasse de café, mélangée à la bonne humeur, un changement radical avec les orages des dernières semaines. "On ne sait pas faire avec la pluie. On est perdu, on a aucune infrastructure qui tient à ces pluies-là. On ne sait pas faire, on n'est pas étanche", lance un passant. Seulement 117 heures d'ensoleillement dans la cité phocéenne, les deux dernières semaines, contre 135 à Paris, sur la Corniche. Les habitués relativisent. "Cela fait très très longtemps qu'on n'a pas eu de mauvais temps, alors la pluie nous a fait du bien", témoigne une habitante. Et qui dit retour du beau temps, dit tenue de circonstance, plus légère. Tout juste dix heures sur la plage, il fait déjà 25 degrés. Il fait très chaud. La solution, c'est de se jeter à l'eau. Il est temps de se dire au revoir, tout en profitant une dernière fois du paysage. TF1 | Reportage A. Portron, P. Fontalba