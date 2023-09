Le supermarché français où les Belges paient moins cher

Catherine a le sourire en quittant la caisse du supermarché. Son caddie est plein à craquer, mais surtout, elle a réalisé d'importantes économies. Et ces remises, elle les doit à sa nationalité. Un magasin situé sur la frontière, soucieux de chouchouter ses clients belges, leur propose une journée de cagnotte et de remise. Trois euros en moins à chaque tranche de 60 euros, en échange d'une pièce d'identité. C'est l'occasion de se ruer sur des produits qui sont en plus moins chers qu'en Belgique, comme les boissons. Les palettes à peine installées sont dévalisées. Cette journée des Belges est un succès. Certains font le plein de fromage, quand d'autres s'organisent avec un autre caddie. Il y a même des familles entières, trois générations de femmes qui ont pris l'habitude de venir ensemble, comme un rituel. Ces remises sont légales. Mais que les Français se rassurent. La même journée leur est dédiée chaque mardi, le temps pour le magasin de refaire le plein de marchandise. TF1 | Reportage M. Fiat, M. Ragazzi