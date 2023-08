Le supermarché vend les légumes de son potager

Au beau milieu du rayon des fruits et légumes de cette grande surface, avec Sylvain Raher, maraîcher, on se croirait presque au marché. Deux fois par semaine, il vient, lui-même, mettre en rayon ses paniers de légumes bio, cultivés juste derrière le supermarché, loin de l'agitation des rayons. Pourtant, il y a six mois, Sylvain travaillait à l'intérieur du magasin, mais sa passion pour le jardinage poussait la direction à créer ce poste de maraîcher, rien que pour lui. En janvier, il fallait avoir un brin d'imagination sur cette parcelle de 2 500 mètres carrés. Depuis, Sylvain cultive ici plus d'une vingtaine de variétés de légumes. Un nouveau quotidien qui n'a rien à voir avec sa vie d'avant. Et maintenant, l'eau de pluie du supermarché est récupérée pour l'arrosage. Quant aux invendus de fruits et légumes, il n’y a plus de gaspillage, il en fait du compost. La première récolte n'est pour l'instant qu'un test, mais à moins de six euros le panier de quatre kilos, mieux vaut arriver très tôt. Et comme dit si bien Sylvain, il lui reste quatorze printemps avant la retraite. Il aura largement le temps de cultiver le reste du terrain. TF1 | Reportage C. Ebrel, R. Cann, J. Denniel