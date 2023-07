Le système D pour relancer les services de proximité

Ce mardi matin à Coulaines (Sarthe), l'accès à la mairie est difficile. Pour trouver l'accueil, il faut suivre des panneaux et contourner l'immeuble. Une chance pour les habitants, même si tout est inhabituel. Suite aux émeutes de vendredi soir, l'entrée a été rendue totalement inutilisable par les flammes. Après le choc, il a vite fallu trouver une solution de repli pour le maire. "On est dans une salle de la mairie, il n'y a pas la même confidentialité. C'est un peu spartiate, un peu simple, en mode dégradé", a-t-il expliqué. États civils, accueil, papiers d'identité... tous les services se trouvent sur le pont, dans la même salle, avec un mot d'ordre : le système D. La salle de mariage n'est pas accessible non plus. Alors, il faut déménager les symboles de la République dans les autres salles de la commune pour continuer les célébrations. La mairie estime qu'il faudra des mois avant de retrouver un fonctionnement normal, mais elle pourra reproposer tous ses services au public dès la fin de semaine. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreaux