Le tabac "Le Phénix" doit renaître à Andon

Quand ils ont monté le commerce il y a vingt ans, Yveline et Jean Bernard imaginaient un multiservices très diversifié. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont réussi. Sans compter l'épicerie, la banque, le gaz, les fleurs et même les boissons chaudes quand le restaurant d'à côté est fermé. Les affaires marchent bien. Dans ce village de montagne, près des pistes et à une demi-heure de grâce, "Le Phénix" est le seul commerce de proximité. Les habitants y sont très attachés. Le couple veut pendre une retraite bien méritée. A plus de 60 ans, ils ouvrent leur commerce tous les jours à 7h30, y compris le dimanche, et ne ferment que deux après-midi par semaine. Pour trouver un repreneur, Yveline et Jean Bernard ont mis une annonce dans SOS Villages. Le fonds de commerce est à vendre à 142 000 euros ou à 200 000 euros avec les murs. Le couple pourra aider le repreneur à trouver ses marques. Ils restent habiter au village, juste au-dessus du "Phenix". TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde