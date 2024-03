Le taulier de la carrosserie

Le geste est aérien et précis. Il pourrait dessiner un patron de haute couture, mais détrompez-vous. Mehdi Vidal a l'œil. Ici, pas d'exquise petite robe du soir, juste de la taule et des automobiles. Marteler, poncer, souder... plus qu'une affinité, c'est une vocation qui a fait de Mehdi l'un des Meilleurs ouvriers de France. Fils de carrossier, il connaît l'atelier depuis toujours. Mehdi Vidal s'est spécialisé dans les carrosseries des années 20 à 1970. Une spécialité rare qu'il partage avec trois jeunes tauliers prometteurs. Plus de 1 000 heures déjà pour qu'à 86 ans, une vénérable auto retrouve une nouvelle jeunesse. "J'essaie de regarder le moindre petit détail", confie Mehdi. Chaque pièce a été minutieusement recréée, avec le zéro de la 402, le trou pour la manivelle qui permettait de démarrer le moteur. En quelques années, les collectionneurs ont eu vent du savoir-faire de Mehdi, les commandes ont afflué. Plus de trois mois de travail en équipe et 75 000 euros dépensés, c'est le prix à payer pour une folie douce. TF1 | Reportage E. Tran, B. Lachat