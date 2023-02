Le taureau qui se prend pour un cheval

Pour un animal de son espèce, il est capable de véritables prouesses. Un saut de près d'un mètre de haut a fait de lui une star mondiale. Aston le taureau se comporte comme un cheval. Sabine Rouas, sa cavalière, le présente partout. La bête de 1,5 tonne se promène même en ville. L'exercice lui permet de s'habituer à la foule. À force de répétitions, Aston sait danser et trotter. Sabine, cavalière expérimentée, l'a élevé comme un cheval. Mais ce taureau est trois fois plus lourd qu'un équidé, il a dû travailler sa souplesse avec sa maîtresse. Sabine l'a connu bébé, d'où leur belle complicité. Il est intelligent, mais parfois buté, vous n'emmènerez pas en balade cet imposant animal sans son accord. Chaque jour, l'enfilage du harnais se fait seulement si la bête y met de la bonne volonté. Il faut donc un peu de poigne, mais pas trop. À force de dressage, Sabine a réussi à faire cohabiter taureaux et chevaux, des espèces qui naturellement se craignent. Aujourd'hui, quand les bovins jouent ensemble, le cheval n'est jamais loin de ses deux copains. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse, C. Gerbelot