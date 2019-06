Le taux de cambriolage ne cesse d'augmenter

Dans le pays, environ une personne sur cinq a déjà été cambriolée et les chiffres continuent d'augmenter. Dans le Nord, les gendarmes et les policiers multiplient les opérations de prévention des cambriolages. Par ailleurs, le phénomène de "vol à la serrure" devient de plus en plus fréquent. Un mode opératoire où les cambrioleurs entrent directement dans une maison non verrouillée puisque les propriétaires s'y trouvent encore. Il est donc conseillé de fermer les accès à sa maison même en pleine journée pour éviter un "vol à la serrure". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.