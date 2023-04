Le taxi à quatre euros à la campagne

Michael Santos est chauffeur de taxi, il amène Marie-Thérèse Mougin, une cliente, chez son amie. Cette retraitée n'a pas de voiture, elle a besoin du service "Allô Kangourou" pour ses déplacements du quotidien. Cela lui coûte cher pensez-vous... et bien pas du tout. Le tarif, 30 centimes par kilomètre et c'est plafonné à quatre euros maximum quelle que soit la distance parcourue. Le reste est pris en charge par les collectivités locales. Vivre sans voiture, c'est quasiment impossible dans ce territoire rural de 18 000 habitants, traversé par un seul bus deux fois par jour. Quand Michael est au volant, Guislaine Meskine est au téléphone pour prendre les réservations. Comme chaque salarié de ce dispositif, elle est en insertion professionnelle. "Avant d'arriver ici, j'étais mère au foyer, donc à la recherche d'un emploi. On a tous des parcours très différents, on vient tous de milieux très différents. Et c'est ce qu'il y a de bien ici", exprime-t-elle. Le service ne suffit pas pour répondre à la demande, il va donc s'étoffer dès 2024. Des véhicules sans permis seront disponibles en libre-service partout sur ce territoire. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin