Le temps des cueillettes

Les fruits mûrissent en août. En septembre, on les cueille. Tomates, courgettes, poivrons, concombres, c’est l’abondance sous les serres des jardiniers. Dans le potager, les pommes de terre sont aussi prêtes pour la cueillette. Mais cet été, la pluie n’a pas épargné la Bretagne, alors les maladies sont arrivées plus vite que prévu. Résultat, les patates qui n’ont pas pourri sont petites. Mais heureux sont ceux qui n’ont pas mis tous leurs œufs dans le même panier. L’astuce donnée par Thierry il y a quelques mois a porté ses fruits. "Diviser les risques, donc changer de variété. Nous, on travaille sur quatre ou cinq variétés. Et résultat, il y en a toujours une qui arrive à tenir plus que les autres", affirme-t-il. Même petites, les pommes de terre peuvent être délicieuses si on sait bien les cuisiner. On peut essayer par exemple d’en faire une tapas de pomme de terre. Au mois de septembre, ce n’est pas le moment de se tourner les pouces. Alors, on se retrousse les manches une dernière fois pour semer saladier vert, persil, poireaux et autres choux. TF1 | J. Jeunemaitre, J. Denniel