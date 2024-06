Le terrain de mon voisin est une décharge : que puis-je faire ? Le 13H à vos côtés

Quand son voisin stocke un peu tout sur son terrain, ce n'est pas toujours facile de savoir quoi faire. Certes, il y a de quoi être désemparé. On y trouve tout sur le coin de terrain qui appartient au voisin de Véronique pour y entreposer du matériel. Mais dans ce cas, on est sur une utilisation de style déchetterie qui pose des nuisances à Véronique. Selon elle, ça l'empêche de vendre sa maison. Pour agir dans ce genre de situation, il y a deux plans. Le premier, c'est de mettre en avant le trouble anormal de voisinage. Il faudrait argumenter et monter un petit dossier. Il est même possible de faire venir un commissaire de justice à vos frais pour constater officiellement les déchets. Ce qui est à l'actif de Véronique, c'est la présence d'épaves de véhicules sur un terrain qui représente des dangers. Cela s'avère être un trouble anormal du voisinage. Le problème, c'est que cette procédure peut durer longtemps. Le deuxième moyen d'action, c'est de se tourner vers le maire de sa commune. Ce dernier a des pouvoirs de police, notamment en matière de salubrité publique. T. Coiffier