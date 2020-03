Test de coronavirus dans les laboratoires : ce n'est pas encore vraiment en place

Jusqu'ici, les tests de dépistage du coronavirus étaient pratiqués uniquement dans les hôpitaux. Mais dorénavant, avec une prescription médicale, on peut les réaliser, en théorie, dans n'importe quel laboratoire de ville. Mais ce lundi matin, le dispositif était loin d'être en place. Quand ce sera le cas, qui va concrètement pouvoir bénéficier de ces prescriptions ?