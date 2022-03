Le théâtre de Marioupol sous les bombes

Sur cette photo satellite, deux inscriptions de part et d'autre du théâtre bombardé mercredi : le mot "enfant". Les Russes nient toutes implications. Les Ukrainiens criaient au génocide. Outre l'image qui témoigne de la force de la frappe, nous n'avons pour l'instant aucune information qui permet d'établir un bilan, si ce n'est celle qui émane de la porte-parole du président Volodymyr Zelensky. Le théâtre servait d'abri pour protéger les centaines de civils, comme sur ces images prises il y a huit jours. On ne sait pas combien étaient encore là mercredi au moment de la frappe. Dans une piscine, des civils, semble-t-il, ont été touchés par une autre frappe. Marioupol est un port stratégique. Les Russes l'encerclent depuis presque deux semaines. Mais la ville n'est toujours pas prise et les habitants y sont bombardés tous les jours. Lydia a tenu tant qu'elle a pu. Elle ira peut-être à Zaporijia, une ville voisine qui a accueilli 2 300 personnes pour la seule journée d'hier. TF1 | Reportage C. Chevreton, C. Aguilar