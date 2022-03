Le théâtre du Châtelet ouvre ses portes aux danseurs du Kiev City Ballet

La scène est peut-être le seul endroit où la peur existe moins. Quand la guerre a éclaté la troupe du ballet de Kiev était à Paris. Elle vient de trouver refuge dans ce théâtre du Châtelet. Le ballet est préparé en quelques heures. Alexander est l’un des grands espoirs de la troupe. "Quand la guerre a commencé, je ne pouvais plus danser. Maintenant, je peux recommencer. Je m’inquiète, mais j’ai compris aussi que ma famille est en vie", explique-t-il. Le spectacle est très important pour lui, comme pour Marta, danseuse de 18 ans. Tous remercient l'Hexagone de les accueillir. Aucun ne dira qui de leur proche est au combat. Dehors, les spectateurs attendent, avec les couleurs du drapeau ukrainien. "Les couleurs parlent d’elles-mêmes. Je pense qu’elles parlent maintenant à tous les Français", affirme une spectatrice. "Ça me semble être un très bon vecteur pour exprimer notre soutien à cette partie-là de l’Europe", dit un autre spectateur. Sur scène, le spectacle s’achève, le public est debout. En plein cœur de Paris, ce ballet résonne comme une revanche et un espoir. TF1 | reportage G. Bellec, A. Mersi Bakchich