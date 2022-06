Le thermomètre frôle les 40 °C à Toulouse

C'est le meilleur moment de la journée et pourtant, il fait déjà 28 degrés et il n'est que 8h30. Ce jeudi après-midi, le thermomètre va encore monter d'un cran : 38 degrés et peut-être plus. Assis sur un banc, cet étudiant a fui les amphithéâtres surbondés et surchauffés peu propices à la réflexion. Autre lieu à éviter selon lui, les transports en commun. Jérémy, distributeur de journaux, est arrivé tôt. Il s'hydrate, mais il a toujours aussi chaud. A 10h passées, on est à 33 degrés. La chaleur se fait remarquer sur les vêtements. A la Place du Capitole, Amine, bouquiniste, se prépare au pire. "Ressenti : 42-43 degrés. Ici au centre, c'est l'endroit le plus chaud. Déjà qu'il y a les dalles qui dégagent de la chaleur et tout ça, il n'y a pas d'ombre. Toute la journée, il y a le soleil qui tape", confie-t-il. Toulouse (Haute-Garonne) connaît sa deuxième vague de chaleur en quelques semaines. Déjà 36 degrés au mois de mai. Certains s'en inquiètent. Vendredi, le thermomètre dépassera peut-être les 40 degrés. Un nouveau record de chaleur pour Toulouse au mois de juin. TF1 | Reportage P. Michel, J.V. Fournis