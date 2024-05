Le ticket de caisse fait de la résistance

Entre inflation et maîtrise de son pouvoir d'achat, chacun a visiblement une bonne raison de conserver son ticket de caisse. Depuis août dernier, il n'est imprimé qu'à la demande. Force est de constater que la demande est bel et bien toujours là. Pour vérifier ses achats, ou dans la prise en compte des promotions, le ticket de caisse visible rassure immédiatement. Une cliente nous confie : "En général, quand je connais le magasin, je ne le prends pas, je fais confiance". Dans une rue, à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), nous avons demandé aux commerçants de nous dire combien de clients exigeaient encore leurs tickets de caisse. En milieu rural, les habitudes sont encore bien différentes. L'épicerie est un lieu de consommation et de lien social. On achète moins, mais plus souvent. Les clients demandent quand les courses ne sont pas pour eux, ou pour les grosses courses. Chaque année, près de 12,5 milliards de tickets de caisse sont encore imprimés dans l'Hexagone, l'équivalent de 25 millions d'arbres coupés. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive