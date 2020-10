Le Touquet instaure son couvre-feu pour les vacances

Alors que le coronavirus continue à faire des ravages, un couvre-feu est instauré à partir de ce vendredi soir en Île-de-France et dans huit grandes métropoles. Avec les vacances, certaines villes anticipent l'afflux de touristes. Le Touquet, par exemple, attend beaucoup de vacanciers dès ce week-end. Le maire a donc décidé de mettre en place un couvre-feu même s'il n'y est pas obligé. Les bars fermeront à 22h et les restaurants à 23h30. Concernés par cette décision, les jeunes comprennent la situation. Cet été, des milliers de jeunes sont venus faire la fête dans la ville du Touquet. Beaucoup se sont contaminés au Covid-19 et des établissements scolaires ont dû fermer à la rentrée. De leur côté, les restaurateurs hésitent entre compréhension et inquiétude. La situation est plus compliquée pour le casino qui devra fermer à 23h au lieu de 3h du matin habituellement. Les hôtels, eux, n'enregistrent que 30% de réservations pour les vacances et les Anglais en sont les grands absents.