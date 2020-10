Le Tour de Corse avec des voitures de légende fête ses 20 ans

Cette semaine, le fameux Tour de Corse souffle sa 20e bougie. Lundi, 210 voitures de légende sont parties de Porto-Vecchio avec toujours autant de monde sur le bord des routes pour les applaudir. Le rallye est comme une merveilleuse machine à remonter le temps. Avec plus de 300 kilomètres chronométrés, les pilotes vont encore devoir chauffer la gomme jusqu'à samedi soir et les spectateurs, eux, auront la chance de retrouver une compétition gratuite et populaire.