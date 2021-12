Le tour de cou anti-Covid, l’accessoire de la saison de ski

Imaginez une sortie à la montagne : moins dix degrés, du brouillard et un masque chirurgical sur le nez ainsi que la bouche. Obligatoire dans les files d'attente et les remontées mécaniques, le masque serait-il en train de devenir l'accessoire de mode chez les skieurs cet hiver ? C'est le cas avec le cache-cou tout en un. A Tignes, Murielle et Aude surfent sur cette tendance. Elles sont monitrices de ski et ont imaginé ce masque homologué et plus esthétique. Dans un bureau, elles créent chaque semaine de nouveaux modèles. Comptez 36 euros pour un adulte sur leur site internet. D'ailleurs, 20 000 exemplaires ont déjà été vendus. "Depuis novembre, nos ventes ont été multipliées par 20. Comme nous ne pouvons plus actuellement répondre à la demande, nous sommes en rupture de stock sur tous nos modèles", lance Aude Jackemard. Dans une entreprise lyonnaise, les tours de cou sont destinés essentiellement aux écoles de ski et au grand public. Quinze employés ont été spécialement recrutés ces derniers mois. Cette nouvelle activité représente 20% du chiffre d'affaires. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand