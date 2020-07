Le tourisme en plein boom dans les Vosges

Avec ses montagnes et ses grands espaces, les Vosges ont attiré beaucoup de vacanciers cet été. Pour les propriétaires de gîtes, la saison est bien engagée avec une hausse des réservations de plus 21% par rapport à 2019. Sur la base de loisir de Gérardmer, où la fréquentation a aussi augmenté de 30% au mois de juillet, les vacanciers profitent de la fraîcheur du lac en kayak. Une tendance qui devrait durer, car de fortes chaleurs sont annoncées pour les prochains jours.